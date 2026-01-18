18 de janeiro de 2026
NA VILA ADYANA

Acusada de tráfico e organização criminosa é presa em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Uma mulher de 31 anos, procurada pela Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, foi localizada e presa na Vila Adyana, em São José dos Campos.

A ação ocorreu no sábado (17), por volta das 17h, durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pela região.

Em abordagem, foi lido a ela o mandado de prisão em aberto.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São José dos Campos, onde ela permaneceu à disposição da Justiça.

