Uma mulher de 31 anos, procurada pela Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, foi localizada e presa na Vila Adyana, em São José dos Campos.

A ação ocorreu no sábado (17), por volta das 17h, durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pela região.

