Após chuvas intensas resultarem em alagamentos em diversos pontos de São José dos Campos e Jacareí, o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantêm, para este domingo (18), o alerta de risco para chuvas intensas na região do Vale do Paraíba.
A combinação de uma frente fria com a umidade vinda do oceano coloca a região em Alerta Vermelho (Perigo) para tempestades e riscos geológicos.
Risco Geológico
Devido ao encharcamento do solo pelo acumulado de chuva dos últimos dias, a possibilidade de movimentos de massa (deslizamentos) é considerada moderada a alta, especialmente em encostas urbanas e vias de acesso.
Rodovias como a Dutra e a Tamoios exigem atenção dos motoristas devido ao risco de quedas de barreiras e de árvores.
Previsão
O aviso do Inmet, válido até a manhã de segunda-feira (19), prevê volumes de chuva de até 100 mm/dia.
O cenário é agravado pela previsão de ventos intensos, com rajadas entre 60 e 100 km/h, e de um alto índice de descargas atmosféricas (raios).
Além disso, há um risco severo de inundações, incluindo o extravasamento de córregos e a ocorrência de enxurradas em áreas rebaixadas dos municípios de Taubaté, Jacareí e Pindamonhangaba.
Recomendações
A Defesa Civil estadual orienta que os moradores de áreas vulneráveis fiquem atentos a sinais como inclinação de postes, rachaduras em muros ou sons de estalos em encostas.
Em caso de temporais, as autoridades recomendam evitar áreas abertas, como campos de futebol, piscinas ou praças, e não estacionar veículos próximos a árvores ou placas devido ao risco de quedas.
Para prevenir danos por descargas elétricas, retirar aparelhos eletrônicos da tomada sempre que possível.
Além disso, ao notar qualquer movimentação estranha no solo ou em situações de alagamentos severos, a orientação é acionar imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.