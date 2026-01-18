Após chuvas intensas resultarem em alagamentos em diversos pontos de São José dos Campos e Jacareí, o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantêm, para este domingo (18), o alerta de risco para chuvas intensas na região do Vale do Paraíba.

A combinação de uma frente fria com a umidade vinda do oceano coloca a região em Alerta Vermelho (Perigo) para tempestades e riscos geológicos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Risco Geológico