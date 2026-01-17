A forte chuva que atingiu São José dos Campos na noite de sexta-feira (16) causou transtornos no centro da cidade, onde uma barbearia localizada na Avenida José Longo ficou alagada. A situação chamou atenção após um vídeo gravado no local ser publicado nas redes sociais e viralizar, mostrando a água invadindo o estabelecimento e a revolta do comerciante.

Nas imagens, é possível ver o interior da barbearia tomado pela água. A situação se agravava sempre que ônibus passavam pela avenida, formando ondas que entravam no local. Em tom de indignação, o autor do vídeo critica a falta de soluções para os alagamentos recorrentes na região central. “Aumenta imposto, aumenta tudo, mas arrumar a cidade ninguém arruma”, desabafa, enquanto registra a água avançando com a passagem dos veículos.

Chuva intensa.

Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, o temporal registrado na noite de sexta-feira provocou acúmulo de água em diversos pontos da cidade e ocorrências pontuais relacionadas às condições climáticas. Não houve feridos.