A forte chuva que atingiu São José dos Campos na noite de sexta-feira (16) causou transtornos no centro da cidade, onde uma barbearia localizada na Avenida José Longo ficou alagada. A situação chamou atenção após um vídeo gravado no local ser publicado nas redes sociais e viralizar, mostrando a água invadindo o estabelecimento e a revolta do comerciante.
Nas imagens, é possível ver o interior da barbearia tomado pela água. A situação se agravava sempre que ônibus passavam pela avenida, formando ondas que entravam no local. Em tom de indignação, o autor do vídeo critica a falta de soluções para os alagamentos recorrentes na região central. “Aumenta imposto, aumenta tudo, mas arrumar a cidade ninguém arruma”, desabafa, enquanto registra a água avançando com a passagem dos veículos.
Chuva intensa.
Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, o temporal registrado na noite de sexta-feira provocou acúmulo de água em diversos pontos da cidade e ocorrências pontuais relacionadas às condições climáticas. Não houve feridos.
Dados oficiais indicam que, em cerca de uma hora, o volume de chuva chegou a 93,3 milímetros, índice superior ao previsto para todo o dia, além de rajadas de vento de até 86 km/h.
Outras ocorrências.
Entre os registros feitos pelo município, houve queda de árvore no bairro Galo Branco, sem danos a imóveis ou feridos, e situações pontuais como interrupção temporária de energia elétrica em duas residências na Vila Guarani, acúmulo de água na Vila Tatetuba, uma ocorrência estrutural no Monte Castelo e queda de muro na Avenida São José.
No Hospital Municipal, na Vila Industrial, a situação foi controlada pelas equipes técnicas sem prejuízo ao atendimento, e os serviços funcionavam normalmente na manhã deste sábado (17). Já na Estrada do Jaguari, uma queda pontual de barreira foi registrada e o trecho liberado ainda na noite de sexta. Na Via Oeste, o tráfego foi acompanhado pelas equipes de Mobilidade Urbana e estava normalizado no início do sábado.
Monitoramento.
A Prefeitura informou que equipes da Defesa Civil, Manutenção da Cidade, Mobilidade Urbana e Urbam seguem nas ruas realizando vistorias, limpezas e desobstrução de vias. Técnicos também avaliam possíveis impactos na drenagem e infraestrutura urbana. O monitoramento continua em tempo real pelo Centro de Segurança e Inteligência (CSI), e a população pode acionar os canais 156 e 190 em caso de emergência.