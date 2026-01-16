Uma jovem de 21 anos foi encontrada morta na manhã de quinta-feira (15) na rua Gregório de Matos Guerra, no bairro Veraneio Ijal, em Jacareí. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai da vítima relatou que encontrou a filha, Dhara de Souza Ratti Padilha, sem sinais vitais ao acordar. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas a jovem não resistiu.