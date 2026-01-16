Uma jovem de 21 anos foi encontrada morta na manhã de quinta-feira (15) na rua Gregório de Matos Guerra, no bairro Veraneio Ijal, em Jacareí. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita.
De acordo com o boletim de ocorrência, o pai da vítima relatou que encontrou a filha, Dhara de Souza Ratti Padilha, sem sinais vitais ao acordar. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas a jovem não resistiu.
O Corpo de Bombeiros também esteve no local e iniciou os primeiros procedimentos de reanimação antes da chegada do Samu, que deu continuidade ao atendimento, igualmente sem sucesso.
Segundo informações prestadas à polícia, Dhara era portadora de microcefalia, apresentava retardo mental grave e fazia uso contínuo de medicamentos controlados. O pai informou ainda que, durante a madrugada, por volta das 2h, acompanhou a filha até o banheiro e, em seguida, até a cama, onde ela voltou a dormir.
A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. A perícia técnica também esteve no local, e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames necroscópicos que deverão apontar a causa da morte.
O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Jacareí e seguirá sob investigação da Polícia Civil.