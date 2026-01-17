O Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionado na tarde deste sábado (17), por volta das 14h, para atender uma ocorrência envolvendo uma pessoa em local de difícil acesso na Trilha da Praia Brava da Martim de Sá, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

No local, os bombeiros encontraram um homem de 23 anos, turista e morador de São José dos Campos, que relatou dificuldade para retornar pela trilha. Segundo informações repassadas à equipe de resgate, a vítima utiliza muletas para locomoção e possui um fixador externo na perna direita, em razão de um acidente anterior, o que agravou a situação durante o percurso.