A morte de Miguel Giuzio causou forte comoção entre amigos, familiares e conhecidos em Caraguatatuba. Advogado de formação, Miguel atuava nos últimos anos como administrador de imóveis para temporada no município, atividade na qual era bastante conhecido.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações de amigos, Miguel foi encontrado morto em casa nesta quinta-feira (15). As circunstâncias da morte não foram divulgadas até o momento.
A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais, onde diversas mensagens de pesar foram publicadas. O amigo Lucas Roudi demonstrou surpresa com a perda repentina. “Não creio… vi ele esses dias e, do nada, essa notícia. Meus sentimentos à família”, escreveu.
Também emocionada, uma amiga prestou homenagem destacando a personalidade de Miguel. “Meus sentimentos a toda família e amigos. Ele era um anjo de luz”, publicou.
Em mensagem direcionada à família, Maldanis Fernandes manifestou solidariedade à mãe de Miguel. “Como mãe, sinto muito. Só Deus para te confortar. Que o Miguel siga em paz e que Deus conforte o coração da família e dos amigos”, escreveu.
A morte repentina de Miguel gerou grande repercussão e deixou amigos e pessoas próximas consternados. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre velório e sepultamento.
Pela redes sociais Miguel postava sobre casas para temporada e imagens do filho.