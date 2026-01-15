A morte de Miguel Giuzio causou forte comoção entre amigos, familiares e conhecidos em Caraguatatuba. Advogado de formação, Miguel atuava nos últimos anos como administrador de imóveis para temporada no município, atividade na qual era bastante conhecido.

Segundo informações de amigos, Miguel foi encontrado morto em casa nesta quinta-feira (15). As circunstâncias da morte não foram divulgadas até o momento.