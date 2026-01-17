Uma mulher de 53 anos foi socorrida na manhã deste sábado (17), após sofrer uma queda dentro do banheiro de um imóvel localizado na rua José Joaquim da Silva, no bairro Itaquanduba, em Ilhabela, no Litoral Norte.

A ocorrência foi registrada às 11h05, quando a Unidade de Resgate de Ilhabela foi acionada para prestar atendimento. No local, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já realizava os primeiros procedimentos e solicitou apoio do Auto Bomba, devido à complexidade da situação.