A Guarda Civil Metropolitana de Pindamonhangaba prendeu, na madrugada deste sábado (17), um homem suspeito de furto de cabos na Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, na altura do km 12, no bairro Bonsucesso.
A ocorrência foi registrada às 3h17, após as equipes da GCM serem acionadas pelo Centro de Segurança Integrada. Por meio do sistema de monitoramento, foi identificada a atuação de quatro indivíduos praticando o furto na região.
Com a chegada da viatura, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata. Durante a ação, os agentes conseguiram deter A.L.D.S., de 32 anos, que tentou escapar utilizando um Chevrolet Onix, placa PXQ-9460.
Em contato com os guardas, o suspeito afirmou que havia saído de Taubaté com o objetivo de cometer o crime. Na abordagem, foram encontrados com ele um arco de serra e um canivete. No interior do veículo, a equipe localizou cerca de 200 quilos de cabos já cortados, além de ferramentas usadas no furto, como alicate de corte grande e torquês.
O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial de plantão ratificou a prisão em flagrante por furto, conforme o artigo 155 do Código Penal. Ele permanece à disposição da Justiça. Os materiais apreendidos e o veículo utilizado na ação ficaram retidos.
A GCM destacou que o monitoramento integrado tem sido fundamental no combate a crimes que causam prejuízos à população e aos serviços públicos.