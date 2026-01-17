A Guarda Civil Metropolitana de Pindamonhangaba prendeu, na madrugada deste sábado (17), um homem suspeito de furto de cabos na Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, na altura do km 12, no bairro Bonsucesso.

A ocorrência foi registrada às 3h17, após as equipes da GCM serem acionadas pelo Centro de Segurança Integrada. Por meio do sistema de monitoramento, foi identificada a atuação de quatro indivíduos praticando o furto na região.