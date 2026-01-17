A Prefeitura de Aparecida decidiu retirar da Câmara Municipal o projeto de lei que previa a cobrança de uma taxa de turismo para a entrada de veículos na cidade. A retirada do texto ocorreu no dia 6 de janeiro, por decisão do prefeito Zé Louquinho (PL). O motivo da medida não foi informado pela administração municipal.
O projeto estava em tramitação pelas comissões permanentes do Legislativo quando foi retirado. Esta é a segunda vez que a proposta é retirada da análise dos vereadores.
Inicialmente, o projeto foi protocolado em setembro de 2025. No mês seguinte, em outubro, quando também avançava pelas comissões da Câmara, o texto foi retirado pelo Executivo, novamente sem explicação oficial.
A proposta voltou a ser apresentada em novembro, mantendo a previsão de cobrança diária aos motoristas, já no momento da entrada dos veículos no município. O valor da taxa seria calculado com base na Unidade Fiscal do Município.
Com a retirada, o projeto deixa de tramitar no Legislativo, e não há previsão de quando ou se a proposta será reapresentada.