A Prefeitura de Aparecida decidiu retirar da Câmara Municipal o projeto de lei que previa a cobrança de uma taxa de turismo para a entrada de veículos na cidade. A retirada do texto ocorreu no dia 6 de janeiro, por decisão do prefeito Zé Louquinho (PL). O motivo da medida não foi informado pela administração municipal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O projeto estava em tramitação pelas comissões permanentes do Legislativo quando foi retirado. Esta é a segunda vez que a proposta é retirada da análise dos vereadores.