A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte contabiliza quatro mortes em cerca de um mês em decorrência das chuvas intensas que atingem o estado de São Paulo desde dezembro. Os óbitos ocorreram em Campos do Jordão, Ilhabela (duas ocorrências) e Taubaté, municípios que integram a RMVale.

O primeiro registro na região ocorreu em 10 de dezembro, em Campos do Jordão, onde um homem morreu após um deslizamento de terra. Já em Ilhabela, no Litoral Norte, dois homens perderam a vida no dia 16 de dezembro: um em queda de muro e outro arrastado por enxurrada. O caso mais recente na RMVale foi registrado em 14 de janeiro, em Taubaté, quando uma mulher morreu após a queda de uma árvore sobre um veículo durante o temporal.

Chuvas fortes.

Enquanto o balanço de vítimas preocupa, novos temporais voltaram a causar transtornos na região. Na noite desta sexta-feira (16), São José dos Campos e Jacareí registraram alagamentos em vias públicas e residências, quedas de árvores e ocorrências pontuais relacionadas ao volume elevado de chuva.