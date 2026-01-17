A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte contabiliza quatro mortes em cerca de um mês em decorrência das chuvas intensas que atingem o estado de São Paulo desde dezembro. Os óbitos ocorreram em Campos do Jordão, Ilhabela (duas ocorrências) e Taubaté, municípios que integram a RMVale.
O primeiro registro na região ocorreu em 10 de dezembro, em Campos do Jordão, onde um homem morreu após um deslizamento de terra. Já em Ilhabela, no Litoral Norte, dois homens perderam a vida no dia 16 de dezembro: um em queda de muro e outro arrastado por enxurrada. O caso mais recente na RMVale foi registrado em 14 de janeiro, em Taubaté, quando uma mulher morreu após a queda de uma árvore sobre um veículo durante o temporal.
Chuvas fortes.
Enquanto o balanço de vítimas preocupa, novos temporais voltaram a causar transtornos na região. Na noite desta sexta-feira (16), São José dos Campos e Jacareí registraram alagamentos em vias públicas e residências, quedas de árvores e ocorrências pontuais relacionadas ao volume elevado de chuva.
Em São José dos Campos, choveu 93,3 milímetros em cerca de uma hora, volume acima do previsto para todo o dia, com rajadas de vento de até 86 km/h. Apesar dos danos, não houve registro de feridos. Em Jacareí, o temporal também provocou alagamentos, queda de barreira e de árvores, igualmente sem vítimas.
Estado soma 11 mortes.
No estado de São Paulo, o período chuvoso já contabiliza 11 mortes, segundo dados do monitoramento da Defesa Civil. Além da RMVale, houve registros na capital, Guarulhos, Bauru, Franca e outras regiões, com causas que incluem enxurradas, quedas de muros, descargas elétricas e quedas de árvores.
A Defesa Civil mantém o alerta para novas tempestades e reforça a orientação para que a população evite áreas alagadas, encostas e locais sujeitos a quedas de árvores, especialmente durante chuvas intensas. O monitoramento segue em tempo real em toda a RMVale.