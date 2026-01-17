Foi desastroso! O São José perdeu por 1 a 0 para o Juventus na noite deste sábado (17), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, em jogo que valeu pela terceira rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.

Desta maneira, a Águia do Vale, sob comando do técnico Marcelo Marelli, continua com 3 pontos em três jogos. E deixa a torcida mais preocupada, ainda mais depois de uma atuação ruim.