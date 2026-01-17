Foi desastroso! O São José perdeu por 1 a 0 para o Juventus na noite deste sábado (17), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, em jogo que valeu pela terceira rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.
Desta maneira, a Águia do Vale, sob comando do técnico Marcelo Marelli, continua com 3 pontos em três jogos. E deixa a torcida mais preocupada, ainda mais depois de uma atuação ruim.
Por sua vez, o Moleque Travesso que tinha levado oito gols em dois jogos, desta vez não sofreu nenhum. E, com a primeira vitória, chega a 4 pontos e ultrapassa a Águia.
Na próxima rodada, o time da capital recebe o Taubaté, quarta-feira (21), a partir das 15h, no estádio da Rua Javari, em São Paulo. E o São José visita o Osasco Sporting, a partir das 20h, no mesmo dia, no estádio José Liberatti, na cidade da Grande São Paulo.
Como foi a partida
Em campo, o São José começou mal, não conseguia passar do meio de campo e o Juventus se aproveitou. Logo aos 6min, após roubada de bola na entrada da área e Elkin Muñoz, da entra da da área, mandou no ângulo, fazendo 1 a 0.
Mesmo com o gol sofrido, a Águia não conseguia reagir e ainda errava muitos passes. Parecia estar sem confiança em campo. Aos 13min, veio o primeiro chute a gol, mas de muito longe, com Michael Paulista, que isolou.
Depois, o que seu viu foi um festival de erros da Águia, que simplesmente não conseguia concluir uma jogada com perigo. E o Juventus, que se defendia bem, ainda levava mais perigo nos contra-ataques.
Aos 41min, veio a primeira boa chance da Águia, quando Cristiano cruzou e a zaga desviou para escanteio. Na cobrança, a zaga juventina afastou e, na sobra, Matheus Rocha, da entrada da área, mandou uma bomba por cima, raspando o travessão. Mas, o primeiro tempo acabou mesmo no 1 a 0 para o Moleque Travesso.
Após o intervalo, o São José veio com duas alterações e tentou ser um pouco mais ofensivo. E, aos 4min, Rikelmi arrancou pela direita, avançou e bateu à direita do gol, com muito perigo.
Ainda assim, a Águia encontrava dificuldades para criar e, muitas vezes, se via tocando a bola na defesa, sem conseguir sair. Ao menos, tinha mais posse que o rival.
Apenas aos 31min o time da região voltou a assustar o Juventus. E foi em chute de Gabriel Ramos, de longe, que o goleiro Gabriel Felix quase aceitou, mas depois segurou firme.
Depois, o técnico da Águia promoveu a estreia do meia Esquerda, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano e é uma das promessas da base. No entanto, ele pouco pôde fazer em uma noite sem inspiração do São José, que conheceu a primeira derrota em casa. E viu o técnico Marcelo Marelli ser chamado de 'burro' por torcedores.
Ficha técnica
São José
Gabriel Affonso; Matheus Rocha, João Ramos, Léo Rigo e Fellipe Borges; Jefferson Lima (Esquerda), Danilo Fidélis (Martinell), Michael Paulista (Gabriel Ramos) e Cristiano (Pedro Arthur); Rikelmi e Clessione (Thomaz Carvalho). Técnico: Marcelo Marelli
Juventus
Gabriel Felix; Marcelo, Fernando Fonseca, Luiz Gustavo e Eduardo (Matheus Leal); Ferreira, Madson (Jhon Egito), Kevin (Edinho) e Maycon Douglas; Elkin Muñoz (Luan Andrey) e Paulinho. (Gabriel Canela) Técnico: Thiago Carvalho
Gols: Elkin Muñoz, aos 6min do 1º tempo. Árbitro: Salim Fende Chavez. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: sábado, 17 de janeiro de 2026. Cartões amarelos: Michael Douglas, Elkin Muños, Luiz Gustavo, Paulinho (J); Cristiano (S). Público: 2.150 pagantes. Renda: R$ 51.325