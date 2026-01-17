O Taubaté ficou no empate por 1 a 1 com a Inter de Limeira na tarde deste sábado (17), no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, em jogo que atuou com um homem a menos na maior parte do jogo. A partida valeu pela terceira rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.
Com esse resultado, o Burro da Central, comandado pelo técnico Dyego Coelho, segue sem vencer, mas também não perdeu, com três empates em três rodadas. Já a Inter foi a 5 pontos e também segue invicta.
Na próxima rodada, o Burro da Central visita o Juventus, quarta-feira (21), a partir das 15h, na Rua Javari, em São Paulo. E o Leão joga no mesmo dia, a partir das 20h, em visita à Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.
Como foi o jogo
O Taubaté até começou melhor, com mais posse de bola e, aos 7min, o goleiro Saulo falhou de forma grotesca, soltando a bola e segurando depois. Mas, aos 11min, Buchecha assustou para a Inter, em chute cruzado que passou à direita de Samuel Pires, com muito perigo.
Para complicar a situação, o Taubaté ficou com um homem a menos aos 14min. Isso porque Luizão falhou na saída de bola, perdeu e teve que fazer falta em Getúlio. Como era o último homem, acabou expulso.
A partir disso, o técnico taubateano teve que fazer a primeira substituição para recompor a defesa, com Zé Pagliarini no lugar de Bernardo Rosa. E viu a Inter pressionar bastante nos minutos seguintes.
Porém, o Burrão conseguiu se acertar na defesa, não deixou mais a Inter chegar e conseguiu segurar o empate até o intervalo. Além disso, a Inter não conseguiu mais criar oportunidades.
Na etapa final, o Taubaté voltou ousado e, aos 13min, conseguiu abrir o marcador. Após cruzamento da direita, a bola chegou em Maranhão, que fechou na segunda trave e mandou para a rede: 1 a 0.
Isso desestabilizou ainda mais a Inter, que seguia sem conseguir criar, graças a uma defesa sólida do time taubateano. Apenas após os 30min a Inter começou a ter mais chances de gol.
Aos 36min, veio cruzamento da esquerda e Rafael Oller desviou de cabeça, com perigo, à esquerda do goleiro. Depois, aos 42min, a Inter reclamou muito de um pênalti contra o Taubaté, mas o árbitro entendeu que foi lance normal.
E, aos 47min, não deu mais para segurar. Após escanteio da direita, Rafael Oller subiu de cabeça e mandou cruzado, na segunda trave: 1 a 1.
Na saída de bola, o Burrão quase marcou o segundo, quando Ariel recebeu na direita e mandou para fora, à esquerda do goleiro Saulo. No final, a Inter ainda tentou virar, mas o Taubaté se segurou.
Ficha técnica
Inter
Saulo; Breno Santos, Frazan, Eduardo Porto e Mário Henrique; Lucas Santos, Luiz Guilherme, Rafael Oller e Claudinho (Gustavo Buchecha); Getúlio (Thomas) e Lucas Buchecha. Técnico: Alberto Félix.
Taubaté
Samuel Pires; Mika, Luizão, Luanderson e Renan Diniz; Eduardo Diniz, Rodrigo Gaia (Guilherme), Bernardo Gaia (Zé Pagliarini) e Yamada (Fernando Darias); Maranhão (Ytalo) e Luan Santos (Ariel). Técnico: Dyego Coelho
Gols: Maranhão aos 13min, Rafael Oller aos 47min do 2tempo. Árbitro: Rodrigo Fernandes Junior. Local: estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira. Data: sábado, 17 de janeiro de 2026. Cartões amarelos: Eduardo Diniz (T). Expulsão: Luizão (T). Público: 1.333 pagantes