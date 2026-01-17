O Taubaté ficou no empate por 1 a 1 com a Inter de Limeira na tarde deste sábado (17), no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, em jogo que atuou com um homem a menos na maior parte do jogo. A partida valeu pela terceira rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.

Com esse resultado, o Burro da Central, comandado pelo técnico Dyego Coelho, segue sem vencer, mas também não perdeu, com três empates em três rodadas. Já a Inter foi a 5 pontos e também segue invicta.

Na próxima rodada, o Burro da Central visita o Juventus, quarta-feira (21), a partir das 15h, na Rua Javari, em São Paulo. E o Leão joga no mesmo dia, a partir das 20h, em visita à Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

Como foi o jogo