Após a chuva intensa que atingiu São José dos Campos na noite de sexta-feira (16), a Prefeitura acionou uma operação integrada para conter os impactos do temporal e restabelecer a normalidade na cidade.

Em um intervalo de cerca de 60 minutos, o acumulado pluviométrico alcançou 93,3 milímetros, superando a previsão diária e exigindo atuação imediata do poder público. Assim que a chuva perdeu intensidade, equipes da Defesa Civil, da Manutenção da Cidade, da Mobilidade Urbana e da Urbam iniciaram ações de campo, com vistorias técnicas, limpeza de vias e desobstrução de bocas de lobo e pontos vulneráveis.

Um dos principais reflexos do temporal ocorreu na Via Oeste, onde houve interrupção parcial do tráfego. O trecho, no entanto, foi liberado por completo na manhã deste sábado (17), após a retirada de detritos levados pela enxurrada, limpeza do sistema de drenagem e inspeções preventivas.