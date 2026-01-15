16 de janeiro de 2026
HOMICÍDIO

VÍDEO: Após atirar, 'matador' chutou corpo de Jaqueline em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Vídeo mostra atirador chutando o corpo de Jaqueline Limeira (no detalhe)
Vídeo mostra atirador chutando o corpo de Jaqueline Limeira (no detalhe)

Violência e crueldade.

O homem que atirou e matou a jovem Jaqueline Limeira da Silva, de 19 anos, em São José dos Campos, ainda chutou o corpo da vítima que estava caído no chão. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (12), após uma briga de trânsito. O companheiro de Jaqueline foi baleado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 22h, na Rua Doutor Gaspar Resende, no bairro Jardim Bela Vista, região central da cidade. A Polícia Civil investiga o caso e analisa as imagens de câmeras de segurança para apurar a dinâmica completa do ataque.

Um vídeo mostra o criminoso chutando a vítima caída no chão antes de deixar o local do crime, em cena que causou revolta e comoção. A imagem foi divulgada pela página ‘Pelo Bem de São José’.

Horas depois do assassinato, o autor dos disparos foi capturado pela Polícia Militar. Segundo a corporação, ele confessou o homicídio.

Outro vídeo divulgado por OVALE mostra o atirador correndo atrás da motocicleta ocupada pela vítima e pelo namorado, instantes antes do crime.

Jaqueline estava na garupa da moto conduzida por Gabriel Oliveira Silva, de 20 anos, quando o casal se envolveu em um desentendimento com o motorista de um carro.

Durante a perseguição, o condutor do veículo efetuou disparos de arma de fogo contra os dois. A jovem morreu no local. Gabriel foi atingido no abdômen e socorrido com vida ao Hospital Municipal da Vila Industrial, onde segue em atendimento.

Segundo familiares, Jaqueline vivia uma fase de planos e expectativas. Há dois anos, ela havia deixado a capital paulista para morar em São José dos Campos, onde trabalhava como vendedora e sonhava em se casar. “Ela estava muito feliz, lutando para ter uma melhoria de vida, cheia de esperança”, relatou a mãe da jovem.

O motorista do carro, de 26 anos, foi preso em flagrante e identificado como João Victor Cintra de Jesus. Em nota, a defesa informou que as investigações ainda estão em fase inicial e que o suspeito colaborou com as autoridades.

