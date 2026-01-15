Violência e crueldade.

O homem que atirou e matou a jovem Jaqueline Limeira da Silva, de 19 anos, em São José dos Campos, ainda chutou o corpo da vítima que estava caído no chão. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (12), após uma briga de trânsito. O companheiro de Jaqueline foi baleado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp