17 de janeiro de 2026
CHUVA

ATENÇÃO: Alerta de ‘Perigo’ para novas tempestades em SJC e Vale

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Área do Vale está em alerta
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um aviso de perigo para a ocorrência de chuvas intensas entre este sábado (17) e segunda-feira (19), com destaque para São José dos Campos e municípios do Vale do Paraíba, além do Litoral Norte e da Serra da Mantiqueira. Segundo o órgão, persistem condições meteorológicas favoráveis a elevados acumulados de chuva ao longo do período.

A região foi classificada em situação de perigo (cor vermelha) para tempestades. No restante do estado, predominam os níveis de alerta (laranja) e atenção (amarelo), conforme o risco estimado.

Diante do cenário, a Defesa Civil informou que o Gabinete de Crise será instalado no domingo (18) e na segunda-feira (19), com o objetivo de reforçar o monitoramento, ampliar a articulação entre os órgãos envolvidos e garantir resposta rápida a possíveis ocorrências.

Previsão.

Os modelos meteorológicos indicam volumes elevados, classificados da seguinte forma:

Muito alto

Região Metropolitana de São Paulo

Baixada Santista

Litoral Norte

Serra da Mantiqueira

Vale do Ribeira

Vale do Paraíba

Região de Itapeva

Regiões de Campinas e Sorocaba

Alto

Regiões de Bauru e Araraquara

Regiões de Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Ribeirão Preto e Franca

A Defesa Civil segue em monitoramento contínuo das condições do tempo e orienta a população a acompanhar os alertas oficiais, evitar áreas alagadas, encostas e locais sujeitos a quedas de árvores, além de adotar medidas preventivas para reduzir riscos e impactos durante o período de instabilidade.

