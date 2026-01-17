A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um aviso de perigo para a ocorrência de chuvas intensas entre este sábado (17) e segunda-feira (19), com destaque para São José dos Campos e municípios do Vale do Paraíba, além do Litoral Norte e da Serra da Mantiqueira. Segundo o órgão, persistem condições meteorológicas favoráveis a elevados acumulados de chuva ao longo do período.
A região foi classificada em situação de perigo (cor vermelha) para tempestades. No restante do estado, predominam os níveis de alerta (laranja) e atenção (amarelo), conforme o risco estimado.
Diante do cenário, a Defesa Civil informou que o Gabinete de Crise será instalado no domingo (18) e na segunda-feira (19), com o objetivo de reforçar o monitoramento, ampliar a articulação entre os órgãos envolvidos e garantir resposta rápida a possíveis ocorrências.
Previsão.
Os modelos meteorológicos indicam volumes elevados, classificados da seguinte forma:
Muito alto
Região Metropolitana de São Paulo
Baixada Santista
Litoral Norte
Serra da Mantiqueira
Vale do Ribeira
Vale do Paraíba
Região de Itapeva
Regiões de Campinas e Sorocaba
Alto
Regiões de Bauru e Araraquara
Regiões de Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Ribeirão Preto e Franca
A Defesa Civil segue em monitoramento contínuo das condições do tempo e orienta a população a acompanhar os alertas oficiais, evitar áreas alagadas, encostas e locais sujeitos a quedas de árvores, além de adotar medidas preventivas para reduzir riscos e impactos durante o período de instabilidade.