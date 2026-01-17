A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um aviso de perigo para a ocorrência de chuvas intensas entre este sábado (17) e segunda-feira (19), com destaque para São José dos Campos e municípios do Vale do Paraíba, além do Litoral Norte e da Serra da Mantiqueira. Segundo o órgão, persistem condições meteorológicas favoráveis a elevados acumulados de chuva ao longo do período.

A região foi classificada em situação de perigo (cor vermelha) para tempestades. No restante do estado, predominam os níveis de alerta (laranja) e atenção (amarelo), conforme o risco estimado.