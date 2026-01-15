A Prefeitura de São José dos Campos realizou uma operação que retirou 10,7 toneladas de materiais inservíveis de uma residência no bairro Campo dos Alemães.

A ação foi executada mediante mandado judicial de entrada forçada após diversas denúncias.

Remoção