CAMPO DOS ALEMÃES

Prefeitura tira 10 toneladas de lixo de casa de acumulador em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Foram retiradas 10 toneladas de inservíveis
Foram retiradas 10 toneladas de inservíveis

A Prefeitura de São José dos Campos realizou uma operação que retirou 10,7 toneladas de materiais inservíveis de uma residência no bairro Campo dos Alemães.

A ação foi executada mediante mandado judicial de entrada forçada após diversas denúncias.

Remoção

Houve necessidade de oito caminhões para o transporte do descarte até o aterro sanitário municipal.

O morador e responsável pelo imóvel acompanhou todo o procedimento de remoção.

A força-tarefa  foi conduzida pelo Departamento de Posturas Municipais e Estética Urbana e executada com apoio da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil e equipes das secretarias de Manutenção da Cidade (Regional Sul 2), Saúde (Vigilância Sanitária), Apoio Social ao Cidadão e Mobilidade Urbana.

Outras operações

Esta foi a segunda intervenção deste tipo realizada em 2026. Ao todo, já são 14 toneladas de materiais recolhidos em imóveis de acumuladores somente neste ano.

Em 2025, o município realizou cinco ações semelhantes, que resultaram na retirada de mais de 52 toneladas de materiais acumulados em residências e terrenos.

Riscos

O acúmulo de materiais representa riscos à saúde da população, facilitando o aparecimento de escorpiões e outros animais peçonhentos.

Também pode ampliar os criadouros e focos de doenças como dengue, zika e chikungunya, causadas pelo Aedes aegypti.

Denúncias

A população pode denunciar situações semelhantes pela Central 156 (telefone, site e aplicativo). 

