A Prefeitura de São José dos Campos realizou uma operação que retirou 10,7 toneladas de materiais inservíveis de uma residência no bairro Campo dos Alemães.
A ação foi executada mediante mandado judicial de entrada forçada após diversas denúncias.
Remoção
Houve necessidade de oito caminhões para o transporte do descarte até o aterro sanitário municipal.
O morador e responsável pelo imóvel acompanhou todo o procedimento de remoção.
A força-tarefa foi conduzida pelo Departamento de Posturas Municipais e Estética Urbana e executada com apoio da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil e equipes das secretarias de Manutenção da Cidade (Regional Sul 2), Saúde (Vigilância Sanitária), Apoio Social ao Cidadão e Mobilidade Urbana.
Outras operações
Esta foi a segunda intervenção deste tipo realizada em 2026. Ao todo, já são 14 toneladas de materiais recolhidos em imóveis de acumuladores somente neste ano.
Em 2025, o município realizou cinco ações semelhantes, que resultaram na retirada de mais de 52 toneladas de materiais acumulados em residências e terrenos.
Riscos
O acúmulo de materiais representa riscos à saúde da população, facilitando o aparecimento de escorpiões e outros animais peçonhentos.
Também pode ampliar os criadouros e focos de doenças como dengue, zika e chikungunya, causadas pelo Aedes aegypti.
Denúncias
A população pode denunciar situações semelhantes pela Central 156 (telefone, site e aplicativo).