17 de janeiro de 2026
Homem invade condominio no Aquárius, em SJC, e tenta levar bike

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Homem tentou levar bicicleta
A Polícia Militar prendeu, na noite de sexta-feira (16), um homem suspeito de furto de bicicleta em um condomínio localizado no bairro Aquarius, em São José dos Campos.

De acordo com a corporação, a ocorrência foi registrada às 20h12, quando equipes do 1º BPM/I foram acionadas após denúncia de invasão ao condomínio. No local, os policiais apuraram que o suspeito teria entrado no residencial aproveitando-se do descuido de um morador e tentava furtar uma bicicleta avaliada em cerca de R$ 5 mil.

O homem foi detido no local e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.

