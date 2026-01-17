A Polícia Militar prendeu, na noite de sexta-feira (16), um homem suspeito de furto de bicicleta em um condomínio localizado no bairro Aquarius, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a corporação, a ocorrência foi registrada às 20h12, quando equipes do 1º BPM/I foram acionadas após denúncia de invasão ao condomínio. No local, os policiais apuraram que o suspeito teria entrado no residencial aproveitando-se do descuido de um morador e tentava furtar uma bicicleta avaliada em cerca de R$ 5 mil.