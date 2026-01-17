As chuvas intensas registradas na noite desta sexta-feira (16) provocaram alagamentos pontuais em vias públicas e uma série de ocorrências relacionadas às condições climáticas em São José dos Campos. Apesar do alto volume de água e das rajadas de vento, não houve registro de feridos, segundo informou a Prefeitura.

De acordo com dados monitorados pelo município, em cerca de uma hora choveu 93,3 milímetros, volume superior ao previsto para todo o dia. Também foram registradas rajadas de vento de até 86 km/h, o que contribuiu para quedas de árvores e outros transtornos isolados.

No bairro Galo Branco, uma árvore caiu sobre a via pública, sem causar danos a imóveis ou feridos. As equipes atuaram rapidamente e liberaram o local ainda durante a noite.