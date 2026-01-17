As chuvas intensas registradas na noite desta sexta-feira (16) provocaram alagamentos pontuais em vias públicas e uma série de ocorrências relacionadas às condições climáticas em São José dos Campos. Apesar do alto volume de água e das rajadas de vento, não houve registro de feridos, segundo informou a Prefeitura.
De acordo com dados monitorados pelo município, em cerca de uma hora choveu 93,3 milímetros, volume superior ao previsto para todo o dia. Também foram registradas rajadas de vento de até 86 km/h, o que contribuiu para quedas de árvores e outros transtornos isolados.
No bairro Galo Branco, uma árvore caiu sobre a via pública, sem causar danos a imóveis ou feridos. As equipes atuaram rapidamente e liberaram o local ainda durante a noite.
No Hospital Municipal, localizado na Vila Industrial, a situação foi prontamente controlada pelas equipes técnicas, sem prejuízo ao atendimento de pacientes. Na manhã deste sábado (17), a Prefeitura informou que a rotina do hospital segue normalizada, com os serviços funcionando regularmente.
Outras ocorrências pontuais foram registradas em diferentes regiões da cidade, como:
Interrupção temporária de energia elétrica em duas residências na Vila Guarani;
Acúmulo de água em via pública na Vila Tatetuba;
Ocorrência estrutural localizada no bairro Monte Castelo;
Queda de muro na Avenida São José.
Em nenhum dos casos houve registro de vítimas ou necessidade de desocupação de imóveis.
Na Estrada do Jaguari, foi registrada uma queda pontual de barreira, de pequena proporção. A via foi limpa e liberada ainda na noite de sexta-feira. Já na Via Oeste, a situação foi acompanhada pelas equipes de Mobilidade Urbana e, na manhã deste sábado (17), o trânsito já estava normalizado.
Segundo a Prefeitura, equipes da Defesa Civil, Manutenção da Cidade, Mobilidade Urbana e da Urbam seguem mobilizadas, realizando vistorias, limpezas, desobstrução de vias e atendimentos necessários. Técnicos também avaliam os pontos com acúmulo de água para verificar possíveis impactos na drenagem e na infraestrutura urbana.
O município informou ainda que a situação continua sendo monitorada em tempo real pelo Centro de Segurança e Inteligência (CSI). Em caso de emergência, a população pode acionar os canais 156 ou 190.