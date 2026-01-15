Será sepultada nesta sexta-feira (16), no Cemitério Municipal de Taubaté, a tenente do Exército Alzira de Souza Moreno, de 35 anos, que morreu após uma árvore cair sobre o carro em que ela estava na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Taubaté. O acidente ocorreu na tarde de quarta-feira (14), na altura do km 18, no bairro Registro.

Segundo o boletim de ocorrência, a árvore atingiu um VW Up onde estavam Alzira e o marido, de 39 anos, também militar das Forças Armadas. As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico.