MORTE

Tenente do Exército será sepultada em Taubaté após acidente

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Alzira de Souza Moreno, de 35 anos
Alzira de Souza Moreno, de 35 anos

Será sepultada nesta sexta-feira (16), no Cemitério Municipal de Taubaté, a tenente do Exército Alzira de Souza Moreno, de 35 anos, que morreu após uma árvore cair sobre o carro em que ela estava na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Taubaté. O acidente ocorreu na tarde de quarta-feira (14), na altura do km 18, no bairro Registro.

Segundo o boletim de ocorrência, a árvore atingiu um VW Up onde estavam Alzira e o marido, de 39 anos, também militar das Forças Armadas. As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico.

A tenente chegou a ser levada com vida ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos. O marido sofreu ferimentos e permaneceu internado.

O velório acontece no Memorial Sagrada Família, em Taubaté.

O caso foi registrado pela polícia como morte acidental / morte suspeita a esclarecer, além de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. As circunstâncias da queda da árvore serão apuradas pelas autoridades.

Alzira de Souza Moreno era primeiro-tenente do Exército Brasileiro e atuava na área da saúde. A morte da militar causou comoção entre familiares, amigos e colegas de farda.

