Será sepultada nesta sexta-feira (16), no Cemitério Municipal de Taubaté, a tenente do Exército Alzira de Souza Moreno, de 35 anos, que morreu após uma árvore cair sobre o carro em que ela estava na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Taubaté. O acidente ocorreu na tarde de quarta-feira (14), na altura do km 18, no bairro Registro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência, a árvore atingiu um VW Up onde estavam Alzira e o marido, de 39 anos, também militar das Forças Armadas. As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico.
A tenente chegou a ser levada com vida ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos. O marido sofreu ferimentos e permaneceu internado.
O velório acontece no Memorial Sagrada Família, em Taubaté.
O caso foi registrado pela polícia como morte acidental / morte suspeita a esclarecer, além de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. As circunstâncias da queda da árvore serão apuradas pelas autoridades.
Alzira de Souza Moreno era primeiro-tenente do Exército Brasileiro e atuava na área da saúde. A morte da militar causou comoção entre familiares, amigos e colegas de farda.