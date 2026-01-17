O cantor Luan Pereira foi socorrido às pressas após apresentar problemas cardíacos ao fim de um show realizado na madrugada deste sábado (16), em São Sebastião, no Litoral Norte. O artista, de 22 anos, deixou o local da apresentação em uma ambulância.

De acordo com a equipe do cantor, Luan Pereira apresentou um quadro de arritmia cardíaca, associado a pressão alta e taquicardia. As informações sobre o estado de saúde foram divulgadas por meio das redes sociais oficiais do artista.