O cantor Luan Pereira foi socorrido às pressas após apresentar problemas cardíacos ao fim de um show realizado na madrugada deste sábado (16), em São Sebastião, no Litoral Norte. O artista, de 22 anos, deixou o local da apresentação em uma ambulância.
De acordo com a equipe do cantor, Luan Pereira apresentou um quadro de arritmia cardíaca, associado a pressão alta e taquicardia. As informações sobre o estado de saúde foram divulgadas por meio das redes sociais oficiais do artista.
Um vídeo publicado pela equipe mostra o momento em que o cantor recebe os primeiros atendimentos ainda no local do evento e, em seguida, é encaminhado para a ambulância. Nas imagens, ele aparece deitado em uma maca, sendo conduzido por profissionais de saúde.
Até o momento, não foram divulgadas novas atualizações sobre o estado clínico do cantor ou sobre a necessidade de internação. A assessoria informou apenas que ele recebeu atendimento imediato após o mal-estar ocorrido logo após o término do show.