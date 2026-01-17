As chuvas registradas nas últimas 24 horas voltaram a provocar transtornos em diversas cidades do estado de São Paulo, com destaque para São José dos Campos e Jacareí, no Vale do Paraíba. Duas pessoas seguem desaparecidas, ambas na capital paulista.

Em São José dos Campos, onde o volume de chuva chegou a 63 milímetros nas últimas 24 horas, foram registrados alagamentos em residências e vias públicas, além de desabamento e queda de muro. Apesar dos danos, não houve vítimas, desabrigados ou desalojados.