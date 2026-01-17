As chuvas registradas nas últimas 24 horas voltaram a provocar transtornos em diversas cidades do estado de São Paulo, com destaque para São José dos Campos e Jacareí, no Vale do Paraíba. Duas pessoas seguem desaparecidas, ambas na capital paulista.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em São José dos Campos, onde o volume de chuva chegou a 63 milímetros nas últimas 24 horas, foram registrados alagamentos em residências e vias públicas, além de desabamento e queda de muro. Apesar dos danos, não houve vítimas, desabrigados ou desalojados.
Já em Jacareí, cidade vizinha que também foi impactada pelas chuvas intensas que atingiram a região, houve alagamentos em casas e ruas, além de queda de barreira e de árvores. Assim como em São José dos Campos, não houve registro de vítimas, desalojados ou desabrigados.
De acordo com o levantamento pluviométrico estadual, os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas, medidos até as 7h, foram registrados em:
Santa Branca: 81 mm
Mauá: 69 mm
Ribeirão Pires: 65 mm
Santo André: 64 mm
São José dos Campos: 63 mm
Ferraz de Vasconcelos: 63 mm
São Paulo (capital): 58 mm
Itapecerica da Serra: 56 mm
Outros municípios, como Guararema (41 mm), Salesópolis (49 mm) e Jundiaí (44 mm), também registraram volumes expressivos de chuva.
As autoridades seguem monitorando áreas de risco e reforçam o alerta para que a população evite locais sujeitos a alagamentos e encostas, especialmente enquanto persistirem as instabilidades climáticas no estado.