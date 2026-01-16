O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), informou que as fortes chuvas registradas na cidade causaram transtornos em diferentes pontos do município, mas não deixaram vítimas.
Segundo ele, desde o início da tempestade, equipes da Defesa Civil, da Manutenção da Cidade e da Mobilidade Urbana foram mobilizadas para atuar nas ruas, com foco na desobstrução de vias e no atendimento à população.
De acordo com o prefeito, em apenas uma hora o volume de chuva chegou a 93,3 milímetros, quase o triplo do previsto para todo o dia. A situação foi agravada por rajadas de vento que alcançaram até 86 km/h, contribuindo para ocorrências como quedas de árvores e bloqueios viários.
Apesar da intensidade do temporal, Anderson destacou que não há registro de vítimas até o momento. Ele também reforçou que as equipes seguem de prontidão 24 horas por dia para monitorar áreas de risco e prestar assistência sempre que necessário.
A Prefeitura orienta que, em caso de necessidade ou identificação de situações de risco, a população entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 190, para que o atendimento seja realizado o mais rápido possível.