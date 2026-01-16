O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), informou que as fortes chuvas registradas na cidade causaram transtornos em diferentes pontos do município, mas não deixaram vítimas.

Segundo ele, desde o início da tempestade, equipes da Defesa Civil, da Manutenção da Cidade e da Mobilidade Urbana foram mobilizadas para atuar nas ruas, com foco na desobstrução de vias e no atendimento à população.

De acordo com o prefeito, em apenas uma hora o volume de chuva chegou a 93,3 milímetros, quase o triplo do previsto para todo o dia. A situação foi agravada por rajadas de vento que alcançaram até 86 km/h, contribuindo para ocorrências como quedas de árvores e bloqueios viários.