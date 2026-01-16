17 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
CHUVA

São José tem quase 100mm de chuva e ventos de 86km/h

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Chuvas alagaram ruas
O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), informou que as fortes chuvas registradas na cidade causaram transtornos em diferentes pontos do município, mas não deixaram vítimas.

Segundo ele, desde o início da tempestade, equipes da Defesa Civil, da Manutenção da Cidade e da Mobilidade Urbana foram mobilizadas para atuar nas ruas, com foco na desobstrução de vias e no atendimento à população.

De acordo com o prefeito, em apenas uma hora o volume de chuva chegou a 93,3 milímetros, quase o triplo do previsto para todo o dia. A situação foi agravada por rajadas de vento que alcançaram até 86 km/h, contribuindo para ocorrências como quedas de árvores e bloqueios viários.

Apesar da intensidade do temporal, Anderson destacou que não há registro de vítimas até o momento. Ele também reforçou que as equipes seguem de prontidão 24 horas por dia para monitorar áreas de risco e prestar assistência sempre que necessário.

A Prefeitura orienta que, em caso de necessidade ou identificação de situações de risco, a população entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 190, para que o atendimento seja realizado o mais rápido possível.

