OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
TRAGÉDIA

Tenente do Exército morta no Vale estava de férias com marido

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Alzira de Souza Moreno era 1º tenente do Exército Brasileiro
Primeiro-tenente do Exército Brasileiro, Alzira de Souza Moreno, 35 anos, estava de férias com o marido quando uma árvore caiu sobre o carro do casal na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), na tarde de quarta-feira (14). Ela morreu em decorrência dos ferimentos e ele segue internado no hospital.

De acordo com o Comando Militar do Sudeste, Alzira era membro do efetivo do Hospital Militar de Área de São Paulo. O velório e o sepultamento da militar serão realizados em Taubaté, com horários ainda a serem definidos.

“A militar estava em férias e foi vítima de um acidente envolvendo a queda de uma árvore sobre o veículo em que ela e o marido estavam. O marido, militar da Força Aérea Brasileira, continua internado”, informou o Exército.

“Neste momento de luto, o CMSE se solidariza com a família e os amigos, além de prestar todo o apoio psicológico, administrativo e religioso à família.”

Queda de árvore

O acidente aconteceu na altura do km 18 da rodovia Oswaldo Cruz, pelo bairro Registro, em Taubaté. De acordo com o boletim de ocorrência, a queda da árvore atingiu um VW Up Move, e duas pessoas que estavam no veículo foram socorridas. Chovia fraco no momento do acidente.

A militar Alzira chegou a ser levada com vida ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu. O marido dela, de 39 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e permaneceu internado.

O caso foi registrado como morte acidental/morte suspeita (morte a esclarecer), além de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme classificação do registro policial.

Segundo o registro, a ocorrência mobilizou equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. A Polícia Rodoviária foi acionada para atender a queda de árvore e encontrou o automóvel já atingido. As vítimas já tinham sido encaminhadas ao Hospital Regional quando a equipe chegou ao local.

O boletim aponta que a árvore e o veículo foram removidos para um local seguro, o que prejudicou a preservação da cena. Por isso, a perícia não foi requisitada imediatamente e deverá ser solicitada posteriormente, por expediente, para avaliar as condições do ponto onde ocorreu a queda — incluindo o estado de conservação da árvore e se havia indícios prévios de risco.

Foram requisitados exame necroscópico para a vítima fatal, exame de corpo de delito para a vítima internada e perícia no veículo. A funerária Sagrada Família foi acionada para remoção do corpo e encaminhamento ao IML (Instituto Médico Legal).

