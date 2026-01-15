Primeiro-tenente do Exército Brasileiro, Alzira de Souza Moreno, 35 anos, estava de férias com o marido quando uma árvore caiu sobre o carro do casal na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), na tarde de quarta-feira (14). Ela morreu em decorrência dos ferimentos e ele segue internado no hospital.

De acordo com o Comando Militar do Sudeste, Alzira era membro do efetivo do Hospital Militar de Área de São Paulo. O velório e o sepultamento da militar serão realizados em Taubaté, com horários ainda a serem definidos.