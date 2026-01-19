O São José Basket tem uma pedreira nesta segunda-feira (19), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos. Afinal de contas, pelo returno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil), recebe o Minas, quarto colocado do campeonato.
Mas, o time joseense, sob comando do técnico Chris Ahmed, está animado pela sequência de quatro vitórias consecutivas, a última dela na quinta-feira (15), sobre o Cruzeiro, também no Caldeirão.
Assim, o São José começa a rodada em sexto lugar, com 66,7% de aproveitamento e ultrapassando o Corinthians. Em 21 jogos, foram 14 vitórias e sete derrotas, enquanto o Minas tem 81% de aproveitamento, com 17 vitórias e quatro derrotas no torneio nacional.
No jogo passado, quando fez 98 a 91 nos mineiros, o São José teve a estreia do norte-americano Dexter McClanaham. E, ainda mesmo sem tanto entrosamento, foi o grande destaque do jogo, com 22 pontos, cestinha da partida e 27min em quadra.
Isso animou o treinador que, após a partida, destacou a capacidade do norte-americano. E ainda chamou a atenção dos jogadores após um início de partida displicente, quando deixou o Cruzeiro mais à vontade.
Porém, a principal meta da equipe agora é chegar à quinta vitória consecutiva e aproveitar o bom momento. Além disso, aposta na força da torcida para apoiar ainda mais o elenco.
Os ingressos podem ser adquiridos pelo app oficial do clube e pelo site: https://ingressos.spoten.app/clube/284/sao-jose-basquete .