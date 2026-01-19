O São José Basket tem uma pedreira nesta segunda-feira (19), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos. Afinal de contas, pelo returno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil), recebe o Minas, quarto colocado do campeonato.

Mas, o time joseense, sob comando do técnico Chris Ahmed, está animado pela sequência de quatro vitórias consecutivas, a última dela na quinta-feira (15), sobre o Cruzeiro, também no Caldeirão.