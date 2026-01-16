As fortes chuvas que atingiram São José dos Campos na noite desta sexta=feira (16), causaram muitos estragos. Nas redes sociais, entre outras coisas, circula vídeo com carros boiando na avenida João Cândido Lopes Neto, no Jardim Morumbi, região sul da cidade. Ao menos três veículos foram flagrados nesta situação por moradores.

Ainda não se sabe se houve feridos nesta ocorrência, mas com a força da água, os veículos não conseguiram passar e ficaram ilhados. Nas redes sociais, muitos moradores reclamaram que, nesta região, é comum alagar sempre que chove forte.