CHUVAS

Carros ficam boiando em avenida de SJC após alagamento

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Carros ficam boiando em avenida dem SJC após alagamento
Carros ficam boiando em avenida dem SJC após alagamento

As fortes chuvas que atingiram São José dos Campos na noite desta sexta=feira (16), causaram muitos estragos. Nas redes sociais, entre outras coisas, circula vídeo com carros boiando na avenida João Cândido Lopes Neto, no Jardim Morumbi, região sul da cidade. Ao menos três veículos foram flagrados nesta situação por moradores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ainda não se sabe se houve feridos nesta ocorrência, mas com a força da água, os veículos não conseguiram passar e ficaram ilhados. Nas redes sociais, muitos moradores reclamaram que, nesta região, é comum alagar sempre que chove forte.

Outras regiões da cidade também foram afetadas, com quedas de árvores, mais alagamentos e outros estragos. Para este final de semana, a previsão é de que a chuva irá continuar em São José. Neste sábado (17), há possibilidade de temporal no final da tarde.

