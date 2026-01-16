Uma árvore caiu sobre uma casa no Jardim Oriente, região sul de São José dos Campos, na noite desta sexta-feira (16). O Corpo de Bombeiros foi ao local para iniciar a remoção do tronco e, por enquanto, não há informações de vítimas.

Esse foi um dos registros nesta sexta em São José, por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade no final da tarde e início da noite. Segundo o Climatempo, as chuvas irão continuar no final de semana, inclusive com possibilidade de temporal.