17 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CHUVAS

Árvore cai sobre casa na zona sul de São José

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Árvore cai sobre casa na zona sul de São José
Árvore cai sobre casa na zona sul de São José

Uma árvore caiu sobre uma casa no Jardim Oriente, região sul de São José dos Campos, na noite desta sexta-feira (16). O Corpo de Bombeiros foi ao local para iniciar a remoção do tronco e, por enquanto, não há informações de vítimas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Esse foi um dos registros nesta sexta em São José, por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade no final da tarde e início da noite. Segundo o Climatempo, as chuvas irão continuar no final de semana, inclusive com possibilidade de temporal.

Leia também:

VEJA: Vídeos mostram caos provocado pela chuva em São José

URGENTE: Chuva provoca alagamentos e transtornos em São José

Hospital Municipal de São José sofre alagamento após chuva

Galho cai e derruba telhado de pastelaria de SJC

Chuva alaga circo e estreia é adiada em São José

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários