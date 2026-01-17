Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Civil do Paraná após ser investigado por perseguir e ameaçar gravemente a ex-professora, de 40 anos. O suspeito confessou os crimes e foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.
A prisão ocorreu na quinta-feira (15), no município de Rebouças, na região Sudeste do estado. As investigações tiveram início depois que a vítima, moradora de Irati, procurou a polícia e relatou o recebimento constante de mensagens ameaçadoras.
De acordo com o delegado Luís Henrique Dobrychtop, o investigado utilizava e-mails institucionais e pessoais da professora para enviar mensagens, além de criar perfis falsos em redes sociais com o mesmo objetivo.
A apuração também identificou que o jovem fez contatos com pessoas próximas à vítima, incluindo familiares e colegas de trabalho, ampliando o alcance das ameaças.
Entre as mensagens analisadas, havia conteúdos de extrema violência, ameaças de morte e declarações de cunho obsessivo, segundo a Polícia Civil.
Durante o interrogatório, o suspeito admitiu a autoria dos fatos. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao sistema prisional.