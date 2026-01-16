17 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RESGATE

Alagamento deixa pessoas ilhadas e mobiliza resgate em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Pessoas ficaram ilhadas em São José
Pessoas ficaram ilhadas em São José

Um alagamento registrado na rua Afonso Pena, no Centro de São José dos Campos, provocou transtornos e mobilizou equipes de resgate na noite desta sexta-feira. Com o grande volume de água acumulado na via, motoristas ficaram ilhados dentro de veículos, sem conseguir seguir viagem.

Segundo relatos de testemunhas, o nível da água subiu rapidamente, surpreendendo quem passava pelo local. Diante da situação, policiais militares que estavam na região prestaram auxílio e realizaram o resgate das pessoas presas nos carros, garantindo a retirada em segurança.

A ocorrência chamou a atenção de moradores e comerciantes do Centro, área de grande circulação de veículos e pedestres. Apesar do susto e dos transtornos causados pelo alagamento, não há registro de feridos.

A chuva intensa atingiu diversos pontos de São José dos Campos, provocando alagamentos em diferentes bairros. As autoridades orientam que motoristas evitem vias alagadas e redobrem a atenção durante períodos de chuva forte.

Leia também:

VEJA: Vídeos mostram caos provocado pela chuva em São José

URGENTE: Chuva provoca alagamentos e transtornos em São José

Hospital Municipal de São José sofre alagamento após chuva

Galho cai e derruba telhado de pastelaria de SJC

Chuva alaga circo e estreia é adiada em São José

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários