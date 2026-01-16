Um alagamento registrado na rua Afonso Pena, no Centro de São José dos Campos, provocou transtornos e mobilizou equipes de resgate na noite desta sexta-feira. Com o grande volume de água acumulado na via, motoristas ficaram ilhados dentro de veículos, sem conseguir seguir viagem.

Segundo relatos de testemunhas, o nível da água subiu rapidamente, surpreendendo quem passava pelo local. Diante da situação, policiais militares que estavam na região prestaram auxílio e realizaram o resgate das pessoas presas nos carros, garantindo a retirada em segurança.

A ocorrência chamou a atenção de moradores e comerciantes do Centro, área de grande circulação de veículos e pedestres. Apesar do susto e dos transtornos causados pelo alagamento, não há registro de feridos.