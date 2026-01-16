A forte chuva que atingiu São José dos Campos provocou alagamentos em diversos bairros do município, exigindo a atuação contínua das equipes da Defesa Civil, que seguem em campo realizando vistorias técnicas, levantamento de danos e monitoramento das áreas afetadas.
Entre os pontos com registro de acúmulo de água estão a Rua Uirapuru, no Vista Verde; a Estrada São Francisco, nas Chácaras São Miguel; a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no Jardim Paulista; a Rua Graúna, na Vila Industrial; a Avenida João Cândido Lopes Neto, no Jardim Morumbi; a Rua Antônio Constantino, no Jardim Satélite; e também a Rua Luís Antônio de Castro, no Jardim Morumbi, em frente ao Condomínio Spazio, onde o alagamento chamou a atenção de moradores.
Apesar dos transtornos no trânsito e das dificuldades de circulação em alguns trechos, até o momento não há registro de vítimas, desabrigados ou desalojados.
A Defesa Civil segue acompanhando a situação e orienta a população a evitar áreas alagadas e a redobrar a atenção enquanto persistirem as condições de instabilidade climática.
