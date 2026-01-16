As fortes chuvas registradas na noite desta sexta-feira (16) causaram transtornos em diferentes regiões de São José dos Campos, incluindo o Hospital Municipal, localizado na Vila Industrial. O volume elevado de água em curto período provocou alagamentos e impactou estruturas internas da unidade de saúde.

Imagens gravadas por pacientes e acompanhantes mostram a entrada de água em áreas internas do hospital, tanto pelo sistema de ar-condicionado quanto por pontos de infiltração. Os registros evidenciam a intensidade do temporal que atingiu o município.