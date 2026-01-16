17 de janeiro de 2026
CHUVA

Hospital Municipal de São José sofre alagamento após chuva

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Local sofreu com goteiras
Local sofreu com goteiras

As fortes chuvas registradas na noite desta sexta-feira (16) causaram transtornos em diferentes regiões de São José dos Campos, incluindo o Hospital Municipal, localizado na Vila Industrial. O volume elevado de água em curto período provocou alagamentos e impactou estruturas internas da unidade de saúde.

Imagens gravadas por pacientes e acompanhantes mostram a entrada de água em áreas internas do hospital, tanto pelo sistema de ar-condicionado quanto por pontos de infiltração. Os registros evidenciam a intensidade do temporal que atingiu o município.

Além do hospital, outras regiões da cidade também foram afetadas pelos efeitos da chuva, com relatos de alagamentos e dificuldades no deslocamento urbano.

Até o momento, a administração do Hospital Municipal não havia se manifestado oficialmente sobre os danos causados ou eventuais impactos no atendimento. O espaço segue aberto para posicionamento das autoridades responsáveis.

