A forte chuva que atinge a região na noite desta sexta-feira (16) provocou caos no trânsito da Rodovia dos Tamoios. Motoristas que seguiam no sentido Paraibuna – São José dos Campos enfrentaram diversos pontos de alagamento e grandes poças d’água, o que dificultou a circulação de veículos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em vários trechos da rodovia, carros precisaram reduzir drasticamente a velocidade ou avançar com cautela devido ao acúmulo de água sobre a pista, aumentando o risco de aquaplanagem. Condutores relataram momentos de insegurança e longos períodos de lentidão.