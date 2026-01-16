A forte chuva que atinge a região na noite desta sexta-feira (16) provocou caos no trânsito da Rodovia dos Tamoios. Motoristas que seguiam no sentido Paraibuna – São José dos Campos enfrentaram diversos pontos de alagamento e grandes poças d’água, o que dificultou a circulação de veículos.
Em vários trechos da rodovia, carros precisaram reduzir drasticamente a velocidade ou avançar com cautela devido ao acúmulo de água sobre a pista, aumentando o risco de aquaplanagem. Condutores relataram momentos de insegurança e longos períodos de lentidão.
Um dos pontos mais críticos foi registrado na região do pedágio entre Paraibuna e São José dos Campos. Por conta do volume de água e da chuva intensa, a visibilidade ficou extremamente prejudicada, a ponto de motoristas afirmarem que não era possível visualizar a praça de pedágio à distância.
A situação gerou transtornos significativos para quem utilizava a rodovia, considerada um dos principais corredores de ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. Até o momento, não há informações oficiais sobre interdições totais, nem registro de acidentes graves relacionados ao alagamento.
A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção, evitem deslocamentos desnecessários durante o temporal e, se possível, aguardem a melhora das condições climáticas antes de seguir viagem. As autoridades seguem monitorando a situação.