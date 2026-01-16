17 de janeiro de 2026
CAOS

VEJA: Vídeos mostram caos provocado pela chuva em São José

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Trecho da Avenida José Longo, no centro
Trecho da Avenida José Longo, no centro

A forte chuva que atingiu São José dos Campos no final da tarde e início da noite desta sexta-feira (16), gerou o caos em diversos pontos da cidade. Vídeos enviados por internautas mostram alagamentos bairros principais da zona sul e região central de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Por exemplo, a Avenida Cassiopeia, uma das principais vias do Jardim Satélite, na zona sul, ficou tomada pela água. Diversos carros passaram de forma lenta para evitar ficarem parados.

Outros motoristas não tiveram a mesma sorte: em frente à loja Havan, na região central, um carro foi visto parcialmente coberto pela água na Avenida Juscelino Kubitschek. Na Rua Paraibuna, também no centro, o trânsito ficou lento e com congestionamento por cauda do excesso de água.

Na avenida José Longo, centro de São José, a água também ficou acima do normal e chegou a cobrir calçadas. E, na Avenida Fundo do Vale, também houve alagamento, onde um ônibus do transporte municipal ficou parado por conta da água.

De acordo com o Climatempo, o final de semana será novamente chuvoso na cidade, com possibilidade temporal à tarde e à noite, além de até 98% de chances de chuva no domingo.

