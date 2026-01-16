A forte chuva que atingiu São José dos Campos no final da tarde e início da noite desta sexta-feira (16), gerou o caos em diversos pontos da cidade. Vídeos enviados por internautas mostram alagamentos bairros principais da zona sul e região central de São José dos Campos.

Por exemplo, a Avenida Cassiopeia, uma das principais vias do Jardim Satélite, na zona sul, ficou tomada pela água. Diversos carros passaram de forma lenta para evitar ficarem parados.