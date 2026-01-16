A forte chuva que atingiu São José dos Campos no final da tarde e início da noite desta sexta-feira (16), gerou o caos em diversos pontos da cidade. Vídeos enviados por internautas mostram alagamentos bairros principais da zona sul e região central de São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Por exemplo, a Avenida Cassiopeia, uma das principais vias do Jardim Satélite, na zona sul, ficou tomada pela água. Diversos carros passaram de forma lenta para evitar ficarem parados.
Outros motoristas não tiveram a mesma sorte: em frente à loja Havan, na região central, um carro foi visto parcialmente coberto pela água na Avenida Juscelino Kubitschek. Na Rua Paraibuna, também no centro, o trânsito ficou lento e com congestionamento por cauda do excesso de água.
Leia também:
Chuva alaga circo e estreia é adiada em São José
Na avenida José Longo, centro de São José, a água também ficou acima do normal e chegou a cobrir calçadas. E, na Avenida Fundo do Vale, também houve alagamento, onde um ônibus do transporte municipal ficou parado por conta da água.
De acordo com o Climatempo, o final de semana será novamente chuvoso na cidade, com possibilidade temporal à tarde e à noite, além de até 98% de chances de chuva no domingo.
Ver essa foto no Instagram
Ver essa foto no Instagram
Ver essa foto no Instagram