A brasileira Juliana Peres Magalhães, ex-babá e natural de Jacareí, admitiu na quarta-feira (14) envolvimento no assassinato de Christine Banfield, nos Estados Unidos. Segundo as investigações, o crime teria sido planejado em conjunto com Brendan Banfield, agente do FBI e marido da vítima, com quem Juliana mantinha um relacionamento extraconjugal.
Na época do crime, as mortes foram inicialmente relatadas como resultado de uma tentativa de invasão à residência da família Banfield. Segundo essa versão, Ryan teria invadido o imóvel armado, matado Christine e sido baleado em seguida pelo casal.
As investigações, porém, apontaram inconsistências graves na cena do crime, levando à reconstituição do caso como um homicídio premeditado.
Juliana trabalhava como au pair da família desde o fim de 2021 e cuidava do filho do casal. De acordo com os promotores, ela manteve um relacionamento extraconjugal com Brendan e teria participado da elaboração do plano para matar a patroa.
Conforme consta no processo, Brendan teria criado um perfil falso da esposa em um aplicativo de encontros e marcado um encontro com Joseph Ryan na residência. Juliana teria se passado por Christine nas conversas virtuais.
Ao chegar à casa, Ryan foi morto a tiros. Em seguida, Christine foi assassinada a facadas dentro do imóvel. A acusação afirma que os dois agiram em conjunto para simular uma situação de legítima defesa. Perícias apontaram sinais de manipulação da cena, o que reforçou a tese de encenação do crime.
Durante as diligências, a polícia encontrou fotos de Juliana ao lado de Brendan espalhadas pela casa, além de roupas íntimas da brasileira no quarto do patrão, indicando o relacionamento entre eles.
As autoridades também revelaram que o casal frequentou um campo de tiro meses antes do crime e adquiriu novos celulares poucos dias antes dos assassinatos, o que levantou suspeitas de preparação e tentativa de ocultação de provas. Juliana e Brendan foram presos em outubro de 2023 e respondem por homicídio e conspiração.
No julgamento, iniciado nesta semana, Juliana inicialmente negou ter matado a patroa e afirmou que Brendan agiu sozinho, motivado pelo desejo de “ficar livre” para assumir o relacionamento com ela.