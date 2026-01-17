A brasileira Juliana Peres Magalhães, ex-babá e natural de Jacareí, admitiu na quarta-feira (14) envolvimento no assassinato de Christine Banfield, nos Estados Unidos. Segundo as investigações, o crime teria sido planejado em conjunto com Brendan Banfield, agente do FBI e marido da vítima, com quem Juliana mantinha um relacionamento extraconjugal.

Na época do crime, as mortes foram inicialmente relatadas como resultado de uma tentativa de invasão à residência da família Banfield. Segundo essa versão, Ryan teria invadido o imóvel armado, matado Christine e sido baleado em seguida pelo casal.