A chuva intensa que atinge São José dos Campos neste momento já provoca alagamentos em diferentes regiões da cidade. O temporal ocorre de forma concentrada e tem causado acúmulo rápido de água em vias urbanas, afetando a mobilidade.

Entre os pontos impactados até a última atualização estão a Avenida Bacabal e bairros como Vale do Sol, Urbanova, Jardim Satélite, Campo dos Alemães, Vila Industrial, Vila Ema e Bosque dos Eucaliptos. Em alguns trechos, a água ocupa parte da pista, dificultando a circulação de veículos.

Moradores relatam lentidão no trânsito e dificuldades de deslocamento, especialmente em áreas de maior fluxo. A situação segue em andamento e pode se agravar conforme a intensidade da chuva.