OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
CHUVA

URGENTE: Chuva provoca alagamentos e transtornos em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Ruas alagadas em São José
Ruas alagadas em São José

A chuva intensa que atinge São José dos Campos neste momento já provoca alagamentos em diferentes regiões da cidade. O temporal ocorre de forma concentrada e tem causado acúmulo rápido de água em vias urbanas, afetando a mobilidade.

Entre os pontos impactados até a última atualização estão a Avenida Bacabal e bairros como Vale do Sol, Urbanova, Jardim Satélite, Campo dos Alemães, Vila Industrial, Vila Ema e Bosque dos Eucaliptos. Em alguns trechos, a água ocupa parte da pista, dificultando a circulação de veículos.

Moradores relatam lentidão no trânsito e dificuldades de deslocamento, especialmente em áreas de maior fluxo. A situação segue em andamento e pode se agravar conforme a intensidade da chuva.

A orientação é para que motoristas evitem áreas alagadas e utilizem rotas alternativas sempre que possível. A Defesa Civil acompanha o cenário e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.

