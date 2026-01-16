Uma menina de 1 ano precisou passar por uma cirurgia de urgência após sofrer um grave acidente doméstico, na terça-feira (13). A criança caiu da cama e teve um carregador cravado na testa. Apesar da gravidade, ela segue internada em observação e não apresenta, até o momento, sinais de sequelas neurológicas.

O caso ocorreu em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. De acordo com o médico Bruno Castro, responsável pelo atendimento, a principal suspeita é de que a bebê estivesse segurando o objeto no momento da queda.