Uma menina de 1 ano precisou passar por uma cirurgia de urgência após sofrer um grave acidente doméstico, na terça-feira (13). A criança caiu da cama e teve um carregador cravado na testa. Apesar da gravidade, ela segue internada em observação e não apresenta, até o momento, sinais de sequelas neurológicas.
O caso ocorreu em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. De acordo com o médico Bruno Castro, responsável pelo atendimento, a principal suspeita é de que a bebê estivesse segurando o objeto no momento da queda.
Imagens do atendimento mostram que o carregador perfurou o crânio na região frontal, próximo ao olho. Informações preliminares apontam que a mãe da criança havia ido ao banheiro quando o acidente aconteceu.
A menina foi encaminhada ao hospital e levada diretamente ao centro cirúrgico. No local, passou por procedimento para retirada do objeto e reconstrução da área atingida.
Segundo a equipe médica, o estado de saúde da criança é estável, e ela permanece sob acompanhamento para avaliação da evolução clínica.