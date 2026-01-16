O julgamento de Herick Patrick Soares Dornelas e Renata Alexandre Santana, acusados de matar Brunna Letícia, teve nova data definida e será realizado em 16 de abril deste ano. O júri popular havia sido marcado para 2 de dezembro do ano passado, mas acabou adiado após a ré ser diagnosticada com tuberculose.

O crime ocorreu em janeiro de 2024. Segundo a denúncia do Ministério Público, Brunna Letícia se encontrou com o casal no dia 3 daquele mês, quando teria ocorrido um desentendimento motivado por ciúmes relacionados ao vínculo entre a vítima e um dos acusados.