Uma mulher de 35 anos morreu após uma árvore cair sobre o carro onde ela estava na rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté, na tarde de quarta-feira (14).
O acidente aconteceu por volta de 15h50 no km 18 da rodovia, em trecho de área rural, segundo a Defesa Civil do Estado.
O órgão estadual informou que chovia no momento da queda da árvore sobre o veículo.
A ocorrência resultou em duas vítimas graves, sendo uma vítima em parada cardiorrespiratória, que foi socorrida com transporte imediato a hospital da região. E uma vítima presa nas ferragens, consciente e orientada.
Segundo a Defesa Civil, uma das vítimas, uma mulher de 35 anos, não resistiu e entrou em óbito. Com ela, sobe para 10 o número de vítimas das chuvas no estado de São Paulo.
De acordo com o DER-SP, o acidente provocou a interdição da pista no sentido norte, em direção a Taubaté. O tráfego passou a operar em sistema de faixa reversível no sentido sul, em direção a Ubatuba. No início da noite, o congestionamento era de aproximadamente 1,5 km no sentido norte e 1,3 km no sentido sul. A ocorrência seguia em atendimento.