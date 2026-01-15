Uma mulher de 35 anos morreu após uma árvore cair sobre o carro onde ela estava na rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté, na tarde de quarta-feira (14).

O acidente aconteceu por volta de 15h50 no km 18 da rodovia, em trecho de área rural, segundo a Defesa Civil do Estado.