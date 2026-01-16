17 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
TRAGÉDIA

Emanuel morre afogado no dia do aniversário de 3 anos

Por Da Redação | Manhuaçu (MG)
Emanuel morre afogado no dia do aniversário de 3 anos

O corpo de Emanuel Lucas Paula Souza, que completou 3 anos nesta quinta-feira (15), será sepultado na tarde desta sexta-feira (16). A criança morreu após se afogar em uma piscina na casa da família.

O acidente aconteceu na quarta-feira (14), na região do Córrego do Barreiro, zona rural de Manhuaçu. De acordo com relatos, familiares perceberam a ausência do menino e iniciaram as buscas.

Ao ser localizado, Emanuel estava desacordado dentro da piscina. Ele foi retirado da água e recebeu os primeiros socorros.

A criança foi levada inicialmente para o posto de saúde de Simonésia e, posteriormente, transferida para o Hospital César Leite, em Manhuaçu, onde recebeu atendimento médico.

Apesar dos esforços da equipe de saúde, Emanuel não resistiu e morreu na quinta-feira (15), no dia em que completou três anos. O sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Manhuaçu.

