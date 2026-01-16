Osmar Joaquim Junior, de 44 anos, morreu no último sábado (10) após não resistir às agressões sofridas seis dias antes. Dois irmãos, identificados como Diego Silva Teles e Wagner Teles Junior, são apontados como os autores do espancamento. O caso passou a ser investigado como homicídio.

As agressões ocorreram no bairro Jardim Modelo, na zona norte de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, Osmar procurou a polícia no dia seguinte ao ataque e relatou que foi até a casa dos suspeitos apenas para cumprimentá-los, já que eram amigos de infância.