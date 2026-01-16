Osmar Joaquim Junior, de 44 anos, morreu no último sábado (10) após não resistir às agressões sofridas seis dias antes. Dois irmãos, identificados como Diego Silva Teles e Wagner Teles Junior, são apontados como os autores do espancamento. O caso passou a ser investigado como homicídio.
As agressões ocorreram no bairro Jardim Modelo, na zona norte de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, Osmar procurou a polícia no dia seguinte ao ataque e relatou que foi até a casa dos suspeitos apenas para cumprimentá-los, já que eram amigos de infância.
Segundo o relato da vítima, ele foi recebido de forma hostil, sem compreender o motivo. Posteriormente, foi informado de que os irmãos estariam irritados por causa de uma suposta brincadeira ocorrida em 2023, da qual Osmar disse não se recordar.
Ainda conforme o depoimento, os suspeitos levaram Osmar para fora da residência e iniciaram as agressões de forma repentina, com socos e chutes. A vítima contou que caiu no chão e continuou sendo atacada de maneira violenta.
Uma testemunha que passava pelo local, com apoio de vizinhos, interveio e conseguiu afastar os agressores, encerrando o ataque. Osmar chegou a receber atendimento, mas morreu dias depois em decorrência de paradas cardiorrespiratórias.
Inicialmente, a ocorrência foi registrada como morte suspeita. Após a confirmação do óbito e a análise dos fatos, a polícia alterou a tipificação do caso para homicídio, no dia 12 de janeiro.
Uma testemunha informou ainda que um dos irmãos teria retornado para o Maranhão após o crime. Até a última atualização do caso, nenhum dos suspeitos havia sido preso.