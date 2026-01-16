17 de janeiro de 2026
TRAGÉDIA

Mataram amigos de infância por 'brincadeira' de 2023

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Osmar Joaquim Júnior, 44 anos
Osmar Joaquim Júnior, 44 anos

Osmar Joaquim Junior, de 44 anos, morreu no último sábado (10) após não resistir às agressões sofridas seis dias antes. Dois irmãos, identificados como Diego Silva Teles e Wagner Teles Junior, são apontados como os autores do espancamento. O caso passou a ser investigado como homicídio.

As agressões ocorreram no bairro Jardim Modelo, na zona norte de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, Osmar procurou a polícia no dia seguinte ao ataque e relatou que foi até a casa dos suspeitos apenas para cumprimentá-los, já que eram amigos de infância.

Segundo o relato da vítima, ele foi recebido de forma hostil, sem compreender o motivo. Posteriormente, foi informado de que os irmãos estariam irritados por causa de uma suposta brincadeira ocorrida em 2023, da qual Osmar disse não se recordar.

Ainda conforme o depoimento, os suspeitos levaram Osmar para fora da residência e iniciaram as agressões de forma repentina, com socos e chutes. A vítima contou que caiu no chão e continuou sendo atacada de maneira violenta.

Uma testemunha que passava pelo local, com apoio de vizinhos, interveio e conseguiu afastar os agressores, encerrando o ataque. Osmar chegou a receber atendimento, mas morreu dias depois em decorrência de paradas cardiorrespiratórias.

Inicialmente, a ocorrência foi registrada como morte suspeita. Após a confirmação do óbito e a análise dos fatos, a polícia alterou a tipificação do caso para homicídio, no dia 12 de janeiro.

Uma testemunha informou ainda que um dos irmãos teria retornado para o Maranhão após o crime. Até a última atualização do caso, nenhum dos suspeitos havia sido preso.

