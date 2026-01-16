Janaína Reis Miron, irmã do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi presa na última quinta-feira (15) após ser identificada pelo sistema de reconhecimento facial Smart Sampa, mantido pela Prefeitura da capital. A detenção ocorreu porque havia mandados de prisão em aberto contra ela.

A abordagem aconteceu em uma Unidade Básica de Saúde na zona sul da cidade, região próxima à residência particular do prefeito. O sistema de monitoramento, implantado em 2024 pela gestão municipal, reconheceu Janaína e acionou a Polícia Militar.