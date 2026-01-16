O São José anunciou a contratação do atacante Lucas Reis, de 24 anos, para a sequência da Série A2 do Campeonato Paulista. O jogador chega para reforçar o setor ofensivo da Águia do Vale após realizar toda a pré-temporada pelo São Bernardo FC.

Com passagem por diferentes clubes do futebol nacional, Lucas Reis acumula experiência em competições estaduais e nacionais. Ao longo da carreira, defendeu Campinense-PB, Botafogo-PB, Pouso Alegre-MG e o próprio São Bernardo, onde integrou o elenco que conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro em 2025.