O São José anunciou a contratação do atacante Lucas Reis, de 24 anos, para a sequência da Série A2 do Campeonato Paulista. O jogador chega para reforçar o setor ofensivo da Águia do Vale após realizar toda a pré-temporada pelo São Bernardo FC.
Com passagem por diferentes clubes do futebol nacional, Lucas Reis acumula experiência em competições estaduais e nacionais. Ao longo da carreira, defendeu Campinense-PB, Botafogo-PB, Pouso Alegre-MG e o próprio São Bernardo, onde integrou o elenco que conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro em 2025.
Na última temporada, o atacante também atuou pelo Altos-PI, disputando o Campeonato Piauiense, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Pelo clube piauiense, terminou o estadual como artilheiro da competição, destaque individual que chamou a atenção no mercado.
Lucas Reis já teve o primeiro contato com o São José e com a torcida. Na última quarta-feira (14), o atacante esteve no Estádio Martins Pereira e acompanhou a vitória da equipe diante do Grêmio Prudente, pela Série A2.
“É um grande clube, com ambições nesta Série A2. Pude sentir de perto a energia da torcida e venho para buscar meu espaço, lutar pelas vitórias e contribuir para o sucesso da equipe”, afirmou o jogador.
O atacante já está integrado ao elenco e fica à disposição da comissão técnica para a sequência da temporada.