A Defesa Civil emitiu, na noite desta sexta-feira (16), um alerta severo por meio do sistema de Cell Broadcast para moradores de São José dos Campos. A mensagem, enviada diretamente aos celulares, informou sobre a atuação de chuva forte na cidade e em municípios vizinhos, com possibilidade de raios, rajadas de vento e queda de granizo.

De acordo com o aviso, o mau tempo se espalha rapidamente pela região, exigindo atenção redobrada da população, especialmente em áreas mais vulneráveis a alagamentos, enxurradas e quedas de árvores. A Defesa Civil orienta que moradores evitem áreas abertas durante tempestades, não se abriguem sob árvores e busquem locais seguros em caso de ventos intensos.

Os últimos dias têm sido marcados por volumes elevados de chuva em grande parte do Vale do Paraíba, cenário típico do verão, período caracterizado por instabilidade atmosférica e formação de tempestades intensas em curto espaço de tempo. As condições climáticas têm provocado registros de alagamentos pontuais, quedas de árvores e transtornos no trânsito em diferentes cidades da região.