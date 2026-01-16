Balanço
O Qualist, programa da Prefeitura de Taubaté que oferece suporte domiciliar a pacientes e cuidadores, ampliou os atendimentos em 2025.
Atendimentos
Em 2025, a unidade chegou a 182 pacientes assistidos por mês, em média, ante 176 no ano anterior. Em relação aos atendimentos médicos, em 2024 foram 2.645, ante 4.854 em 2025. O atendimento de enfermagem e de técnicos de enfermagem também cresceu de 11.544 no ano anterior para 13.725 em 2025.
Oxigenioterapia
O Qualist também disponibiliza o serviço de oxigenioterapia domiciliar. Em 2025, 149 pacientes foram atendidos e monitorados, 25 a mais que em 2024.
Serviço
"Os serviços do Qualist visam amenizar o sofrimento e o agravo de quadros clínicos de pacientes assistidos. Além de suporte nos processos de reabilitação de pacientes ainda acamados, em processo de recuperação, desde que cumpram os requisitos exigidos no programa, que abrange territórios municipais não cobertos por unidades de ESF (Estratégia Saúde da Família)", explicou a Prefeitura.
Pacientes
"O público assistido é constituído por pacientes acamados, sequelados por doenças crônicas, acidentados ou portadores de enfermidades extremamente debilitantes. O programa atua no acolhimento, na avaliação e adesão de pacientes encaminhados por indicação clínica da rede pública de saúde ao atendimento médico domiciliar", completou a Prefeitura.
Endereço
O Qualist está localizado na Rua Francisco Escobar, no Parque Santo Antonio. O horário de atendimento é das 8h às 17h.