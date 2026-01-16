Balanço

O Qualist, programa da Prefeitura de Taubaté que oferece suporte domiciliar a pacientes e cuidadores, ampliou os atendimentos em 2025.

Atendimentos

Em 2025, a unidade chegou a 182 pacientes assistidos por mês, em média, ante 176 no ano anterior. Em relação aos atendimentos médicos, em 2024 foram 2.645, ante 4.854 em 2025. O atendimento de enfermagem e de técnicos de enfermagem também cresceu de 11.544 no ano anterior para 13.725 em 2025.