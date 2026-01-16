Uma mulher foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (16) em uma área de mata na região do Sabará, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O corpo estava nos fundos de uma empresa e apresentava sinais aparentes de violência, segundo informações da Polícia Militar.
De acordo com o portal aRede, o cadáver foi localizado por pessoas que estavam no local para cortar lenha. A vítima estava caída no chão e sem roupas na parte inferior do corpo, o que levantou a suspeita de crime violento.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas por meio da Central de Operações e isolaram a área para preservação do local. A Polícia Científica também esteve presente e realizou os primeiros levantamentos periciais. Conforme o boletim policial, havia vestígios de sangue no corpo da vítima.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o IML (Instituto Médico-Legal) foram acionados para a constatação da morte e remoção do corpo, que será submetido a exames necroscópicos.
Até o momento, a mulher não foi identificada. A Polícia Civil acompanha o caso e ficará responsável pelas investigações para esclarecer a causa da morte e as circunstâncias do crime.