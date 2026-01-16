Uma mulher foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (16) em uma área de mata na região do Sabará, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O corpo estava nos fundos de uma empresa e apresentava sinais aparentes de violência, segundo informações da Polícia Militar.

De acordo com o portal aRede, o cadáver foi localizado por pessoas que estavam no local para cortar lenha. A vítima estava caída no chão e sem roupas na parte inferior do corpo, o que levantou a suspeita de crime violento.