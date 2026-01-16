Aplicativo

Foi lançado nessa sexta-feira (16), pela Prefeitura, o aplicativo Simplifica Taubaté. Gratuito, o app reunirá Ouvidoria e zeladoria em um mesmo espaço, além de listar informações sobre os principais serviços prestados à população do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Zeladoria

Pelo aplicativo, o morador poderá solicitar serviços de zeladoria, inclusive inserindo fotos da região que precisa do atendimento. São oito opções: “Buraco em vias públicas”, “Lixo”, “Iluminação Pública”, “Corte de mato alto”, “Poda de árvore”, “Manutenção em espaços e prédios públicos”, “Água/Esgoto” e “Área rural - Conservação e Manutenção”.