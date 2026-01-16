Aplicativo
Foi lançado nessa sexta-feira (16), pela Prefeitura, o aplicativo Simplifica Taubaté. Gratuito, o app reunirá Ouvidoria e zeladoria em um mesmo espaço, além de listar informações sobre os principais serviços prestados à população do município.
Zeladoria
Pelo aplicativo, o morador poderá solicitar serviços de zeladoria, inclusive inserindo fotos da região que precisa do atendimento. São oito opções: “Buraco em vias públicas”, “Lixo”, “Iluminação Pública”, “Corte de mato alto”, “Poda de árvore”, “Manutenção em espaços e prédios públicos”, “Água/Esgoto” e “Área rural - Conservação e Manutenção”.
Ouvidoria
Também é possível acessar os serviços de Ouvidoria oferecidos pelo município em áreas como saúde, educação, cultura, segurança, trânsito e transporte público. Será possível registrar reclamações, sugestões e elogios, sem precisar do atendimento presencial.
Programa
O Simplifica possui um espaço que direciona para informações sobre os principais serviços da cidade, como coleta de lixo, além de direcionar para outras ações dentro do programa Smart Taubaté, como o Mob Vale (aplicativo do transporte público), +Emprego (portal com vagas de trabalho) e Tec Saúde (aplicativo para marcação de consultas e exames).
Sistemas
O aplicativo Simplifica Taubaté pode ser baixado gratuitamente na Play Store (Android) e na Apple Store (IOS).