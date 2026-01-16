17 de janeiro de 2026
ACIDENTE NA REGIÃO

Moto bate em carro, é arremessada sobre calçada e atinge jovem

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Adolescente estava na calçada quando foi atingida pela moto
Adolescente estava na calçada quando foi atingida pela moto

Uma adolescente de 15 anos foi atingida por uma moto enquanto caminhava pela calçada no bairro Tinga, em Caraguatatuba. A moto envolveu-se em um acidente de trânsito com um carro e acabou arremessada sobre a calçada, atingindo a jovem. O acidente aconteceu nesta sexta-feira (16), por volta das 13h50.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o resgate conduziu a adolescente para uma unidade de saúde, enquanto a segunda vítima que apresentava apenas dor no joelho ficou aos cuidados do policiamento, aguardando a viatura do Samu para efetuar o seu transporte.

O local foi deixado aos cuidados do policiamento e companhia de trânsito.

