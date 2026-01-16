Uma adolescente de 15 anos foi atingida por uma moto enquanto caminhava pela calçada no bairro Tinga, em Caraguatatuba. A moto envolveu-se em um acidente de trânsito com um carro e acabou arremessada sobre a calçada, atingindo a jovem. O acidente aconteceu nesta sexta-feira (16), por volta das 13h50.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o resgate conduziu a adolescente para uma unidade de saúde, enquanto a segunda vítima que apresentava apenas dor no joelho ficou aos cuidados do policiamento, aguardando a viatura do Samu para efetuar o seu transporte.