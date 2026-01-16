Uma fábrica clandestina de palmito foi fechada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí nesta sexta-feira (16), na rua Tupari, no bairro Igarapés, na zona rural da cidade. Quase meia tonelada do produto foi apreendida durante a ação.

Segundo a Polícia Civil, os policiais da equipe de patrimônios da DIG de Jacareí chegaram ao imóvel durante uma operação voltada à captura de foragidos da Justiça. No local, a equipe identificou uma fábrica clandestina de palmito usada para envase e conserva irregular de palmitos supostamente adquiridos de forma ilegal.