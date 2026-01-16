A Prefeitura de São José dos Campos intensificou, nos últimos meses, as ações de combate ao acúmulo irregular de materiais em imóveis residenciais e terrenos da cidade. Em um ano, as operações resultaram na retirada de mais de 52 toneladas de lixo em casas de acumuladores, reduzindo riscos à saúde pública e ao meio ambiente.

A intervenção mais recente ocorreu no bairro Campo dos Alemães, na região sul, onde foram recolhidas 10,7 toneladas de materiais inservíveis de uma única residência. A ação foi realizada mediante mandado judicial de entrada forçada, após diversas denúncias feitas por moradores da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp