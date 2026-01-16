A Prefeitura de São José dos Campos intensificou, nos últimos meses, as ações de combate ao acúmulo irregular de materiais em imóveis residenciais e terrenos da cidade. Em um ano, as operações resultaram na retirada de mais de 52 toneladas de lixo em casas de acumuladores, reduzindo riscos à saúde pública e ao meio ambiente.
A intervenção mais recente ocorreu no bairro Campo dos Alemães, na região sul, onde foram recolhidas 10,7 toneladas de materiais inservíveis de uma única residência. A ação foi realizada mediante mandado judicial de entrada forçada, após diversas denúncias feitas por moradores da região.
Para a remoção do material, foram necessários oito caminhões, que transportaram o descarte até o aterro sanitário municipal. O morador e responsável pelo imóvel acompanhou todo o procedimento.
Força-tarefa integrada
A operação foi conduzida pelo Departamento de Posturas Municipais e Estética Urbana, com apoio da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e equipes das secretarias de Manutenção da Cidade, Saúde (Vigilância Sanitária), Apoio Social ao Cidadão e Mobilidade Urbana.
Segundo a Prefeitura, esta foi a segunda ação desse tipo em 2026. Apenas neste ano, já foram retiradas 14 toneladas de materiais de imóveis ocupados por acumuladores compulsivos.
Histórico e riscos à saúde
Em 2025, o município realizou cinco operações semelhantes, que resultaram na retirada de mais de 52 toneladas de resíduos acumulados em residências e terrenos particulares.
O acúmulo de lixo representa um sério risco à saúde pública, favorecendo o aparecimento de escorpiões e outros animais peçonhentos, além de ampliar focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.
A Prefeitura reforça que essas ações têm caráter preventivo e também social, com encaminhamento dos casos para acompanhamento pelas equipes de assistência e saúde.
Como denunciar
Moradores que identificarem situações semelhantes podem fazer denúncias pela Central 156, disponível por telefone, site e aplicativo oficial da Prefeitura de São José dos Campos.