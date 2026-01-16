O marido da primeiro-tenente do Exército Alzira de Souza Moreno, 35 anos, que morreu em um acidente de trânsito em Taubaté, segue internado em hospital em estado grave, segundo pessoas ligadas à família.

A militar estava em férias e foi vítima de um acidente envolvendo a queda de uma árvore sobre o veículo em que ela e o marido estavam. O marido, militar da Força Aérea Brasileira, continua internado. Alzira pertencia ao efetivo do Hospital Militar de Área de São Paulo, atuando na área de medicina.