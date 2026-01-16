O marido da primeiro-tenente do Exército Alzira de Souza Moreno, 35 anos, que morreu em um acidente de trânsito em Taubaté, segue internado em hospital em estado grave, segundo pessoas ligadas à família.
A militar estava em férias e foi vítima de um acidente envolvendo a queda de uma árvore sobre o veículo em que ela e o marido estavam. O marido, militar da Força Aérea Brasileira, continua internado. Alzira pertencia ao efetivo do Hospital Militar de Área de São Paulo, atuando na área de medicina.
O grave acidente aconteceu na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), na tarde de quarta-feira (14). O casal de militares estava no veículo quando a árvore caiu sobre eles. Alzira morreu em decorrência das lesões. O marido dela, de 39 anos, foi socorrido e segue sob observação. Informações ainda não confirmadas apontam que ele teria tido uma fratura na coluna.
“Obrigada a todos pelas condolências, peço que orem pelo Marcos, marido da Alzira, que segue no hospital! Está em estado grave”, disse Ana Beatriz em comentário nas redes sociais.
“Ele está na mesma ala de internação que minha mãe, ele sofreu fratura na coluna. É muito triste, Jesus”, afirmou Regiane Cezario.
Acidente na rodovia
De acordo com o boletim de ocorrência, a queda da árvore atingiu um VW Up Move onde estavam Alzira e o marido. Ambos foram socorridos. No momento da ocorrência, havia chuva fraca no local.
A tenente Alzira chegou a ser levada com vida ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos. O marido dela foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e permaneceu internado.
O caso foi registrado como morte acidental e morte suspeita (morte a esclarecer), além de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme classificação do registro policial.
Segundo o registro, a ocorrência mobilizou equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. A Polícia Rodoviária foi acionada para atender a queda de árvore e encontrou o automóvel já atingido. As vítimas já tinham sido encaminhadas ao Hospital Regional quando a equipe chegou ao local.
O boletim aponta que a árvore e o veículo foram removidos para um local seguro, o que prejudicou a preservação da cena. Por isso, a perícia não foi requisitada imediatamente e deverá ser solicitada posteriormente, por expediente, para avaliar as condições do ponto onde ocorreu a queda — incluindo o estado de conservação da árvore e se havia indícios prévios de risco.
Foram requisitados exame necroscópico para a vítima fatal, exame de corpo de delito para a vítima internada e perícia no veículo. A funerária Sagrada Família foi acionada para remoção do corpo e encaminhamento ao IML (Instituto Médico Legal).
Sepultamento
O corpo de Alzira foi velado no Memorial Sagrada Família, em Taubaté. O sepultamento está marcado para esta sexta-feira (16), no Cemitério Municipal de Taubaté.
“Neste momento de luto, o CMSE [Comando Militar do Sudeste] se solidariza com a família e os amigos, além de prestar todo o apoio psicológico, administrativo e religioso à família”, disse o Exército.