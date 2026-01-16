Em comemoração ao Dia Nacional do Fusca, em 20 de janeiro, São José dos Campos recebe uma exposição gratuita de modelos do automóvel fabricados entre os anos 1962 e 1998.

O Fusca começou a ser fabricado no Brasil a partir de 1959 pela Volkswagen, que estabeleceu 20 de janeiro como a data de início da produção.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp