Em comemoração ao Dia Nacional do Fusca, em 20 de janeiro, São José dos Campos recebe uma exposição gratuita de modelos do automóvel fabricados entre os anos 1962 e 1998.
O Fusca começou a ser fabricado no Brasil a partir de 1959 pela Volkswagen, que estabeleceu 20 de janeiro como a data de início da produção.
O modelo, que é considerado um ícone e atualmente um item de colecionador, registrou mais de 3 milhões de unidades produzidas no país e foi líder de vendas no mercado brasileiro por 24 anos.
A visitação à exposição é gratuita e acontece no estacionamento do Shopping Jardim Oriente, das 18h às 21h, na rua Andorra, nº 500, Jardim América.