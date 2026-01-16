17 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EVENTO GRATUITO

Dia Nacional do Fusca é comemorado com exposição em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Em comemoração ao Dia Nacional do Fusca, em 20 de janeiro, São José dos Campos recebe uma exposição gratuita de modelos do automóvel fabricados entre os anos 1962 e 1998.

O Fusca começou a ser fabricado no Brasil a partir de 1959 pela Volkswagen, que estabeleceu 20 de janeiro como a data de início da produção.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O modelo, que é considerado um ícone e atualmente um item de colecionador, registrou mais de 3 milhões de unidades produzidas no país e foi líder de vendas no mercado brasileiro por 24 anos.

A visitação à exposição é gratuita e acontece no estacionamento do Shopping Jardim Oriente, das 18h às 21h, na rua Andorra, nº 500, Jardim América.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários